'Vernedert u voor den Heere, en Hij zal u verhogen', schreef Jakobus in het Nieuwe Testament. Klopt niet, weten we na een weekendje boetedoening met de nieuwe Kanye West op de soundtrack.

Hij Die Zichzelf Ooit Yeezus Doopte heeft het licht gezien. Gedaan met zondige rap en bij uitbreiding alle seculiere muziek. Vanaf nu enkel nog gospel. Een leven in functie van God, ten dienste van de kerk. Geen vuile woorden meer. Op het goede pad, linksaf aan het messiascomplex, rechtdoor tot aan den hoek af, voorbij de schapenstal, tegenover herberg De Gebleachte Anus. 'Such a win for the Kingdom', aldus Hij Die Zichzelf Een Geschenk Voor De Mensheid Vindt, in zijn recente interview met Zane Lowe. Hoogmoed na de knieval, Kanye kan het.

...