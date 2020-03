Ze maakte verontrustende YouTube-filmpjes, outte zich als internetobject, werkte samen met Grimes en Marilyn Manson en leidt haar eigen religie, maar vandaag laat Poppy steeds meer haar ware gelaat zien. In de vorm van metalpop.

Poppy laat voor het eerst van zich horen in 2014 met Poppy Eats Cotton Candy, een YouTube-filmpje waarin ze niet veel meer doet dan in anderhalve minuut tijd een suikerspin verorberen. Al snel volgen soortgelijke filmpjes waarin ze een basilicumplant interviewt (A Plant), naar een bord met worst en erwtjes staart (Poppy Eats a Meal), wordt gewurgd door een paspop die Charlotte heet (Charlotte Choked Me) of tien minuten lang 'I'm Poppy' zegt in velerlei toonaarden ( I'm Poppy, met een dikke drieëntwintig miljoen views haar populairste video). Laten we zeggen dat Poppy's universum behoorlijk unheimlich is. Ze laat zichzelf steeds in dezelfde klinische setting filmen, praat met een kinderlijke ASMR-stem en gedraagt zich als een androïde. Alsof ze in het internet zit opgesloten. Poppy verwart de kijkers, maar dat lijkt precies de bedoeling. Het bezorgde haar een cultstatus. Haar video's worden miljoenen keren bekeken en vervolgens uitvoerig geanalyseerd op Reddit. De Facebookgroep Cult of Poppy telt intussen meer dan achttienduizend leden. En de Poppy Seeds, zoals haar fans zich noemen, aanbidden haar als hun oppergod, inclusief eigen gebeden. Drie jaar geleden bracht Poppy zelfs The Gospel of Poppy uit, haar persoonlijke bijbel. Hoewel Poppy aanvankelijk vooral scoort met haar YouTube-filmpjes, blijft muziek altijd haar hoogste streven. In 2017 verschijnt haar debuutplaat Poppy.Computer op Diplo's label Mad Decent. Daarop doet ze zich nog steeds voor als een soort robot. 'Please electrify me, power my battery, I need your energy to store all your memory', zingt ze in het nummer I'm Poppy. Zelfs tijdens interviews en ontmoetingen met fans blijft ze in haar rol. 'There is no internet without Poppy and there's no Poppy without internet', zegt ze in een weinig onthullend interview met Vice. De muziekwereld is alvast geïntrigeerd: Poppy werkt samen met Grimes en Marilyn Manson, is te gast bij James Corden en tourt de wereld rond. Ook achter de schermen schuilt er iets verontrustends achter Poppy's persona. Moriah Rose Pereira creëerde het alter ego samen met Titanic Sinclair. Hij regisseert haar filmpjes, schrijft mee aan de muziek, bedenkt nieuwe concepten en neemt vaak het woord tijdens interviews. In 2018 dient Mars Argo, zijn voormalige creatieve en amoureuze partner, klacht in tegen Sinclair wegens misbruik en manipulatie. Ze beweert bovendien dat Poppy 'een Mars Argo- knockoff' is. Check de YouTube-reeks Computer Show en u begrijpt waarom: Mars Argo hanteert dezelfde kinderlijke stem en robotbewegingen en bevindt zich in al even bevreemdende situaties. Soms lijkt Poppy zelfs expliciet te refereren aan Argo's werk. De zaak wordt onderling geregeld via een schikking. Poppy doet de beschuldigingen af als een wanhopige schreeuw om aandacht. Eind vorig jaar maakte Poppy plots een einde aan haar samenwerking met Sinclair. 'Ik was nooit medeplichtig aan de acties van deze persoon', deelt ze op Instagram. 'Ik was iemand die een soortgelijk leed werd aangedaan als zijn voormalige partner.' Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk, maar sindsdien lijkt er iets te zijn veranderd. Poppy toont steeds meer van zichzelf, begint doomrapper Ghostemane te daten, focust nog meer op haar muziek en ruilt haar bubblegumpop in voor een mix van pop, nu-metal, industrial en grindcore. Dit jaar verscheen I Disagree. Officieel is dat haar derde album, maar volgens Poppy zelf is het de eerste keer dat ze zich écht toont als artiest. Ze zingt onder meer over de dood, wraak, onderdrukking, vrijheid en helemaal opnieuw beginnen. Wanneer ze in de videoclip bij Bloodmoney een groep mannen een voor een neerknuppelt en ze 'I know what it feels like to have my soul sucked out of my body' zingt, wil ze daar allicht iets mee zeggen. Poppy lijkt bevrijd. Of zoals ze zelf haar album afsluit: 'You can be anyone you want to be.'