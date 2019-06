Weezer is geen has-been meer. De ninetiesband is een meta-has-been.

Als hun set straks iet of wat op die van Coachella lijkt, staat de passage van Weezer op Werchter volledig in het teken van ninetiesnostalgie. My Name Is Jonas, The Sweater Song en Say It Ain't So zullen de revue passeren in een best-ofset die in de eerste plaats veertigjarige fans moet bevestigen in hun overtuiging dat er inderdaad nooit betere rock is gemaakt dan in 1994. Er zal een semi-ironische cover zijn van TLC's No Scrubs, een r&b-classic van de jaren negentig. Hoogtepunt wordt een andere cover - die van Africa van Toto, min of meer een trouwfeestklassieker voor oude millennials. Met wat geluk zullen ze zelfs hun pakjes dragen uit de clip van Buddy Holly én de Happy Days-sample uit de videoclip daarvan gebruiken.

