Spotify heeft de neiging alles nauwkeurig te analyseren: uw luistergeschiedenis, of u al dan niet ooit Spotify Premium heeft geprobeerd en hoe de dienst artiesten toch maar niet té veel kan betalen. Ook muziekgenres worden minutieus onderzocht: de streamingdienst erkent er maar liefst 5071. En dat is op geen enkele manier een overdrijving.

5071. Tot dat cijfer kwam data-analist Glenn McDonald, het brein achter de Spotify-algoritmes, uw Discover Weekly en het jaarlijks gevoel van schaamte als Spotify Wrapped in december uw luistergewoontes onthult. Op zijn website Every Noise At Once organiseert hij de data van Spotify in genreclusters. En dat zijn er veel. Heel veel.

Maar het cijfer is zo gek nog niet wanneer je weet dat pakweg dance pop en pop dance in verschillende hokjes worden ondergebracht, net zoals pop en viral pop (is pop niet per definitie populair?) en al die genres nog eens per land worden opgedeeld ook. Of per seksualiteit van de luisteraars. Sommige van McDonalds 'genre-shaped distinctions' zijn echter iets verder gezocht. Een greep uit het aanbod.

Escape Room

Zoals: Shygirl, Sophie, Tommy Genesis, Sega Bodega, Slayyyter, Hannah Diamond, Amnesia Scanner, Ashnikko, Oklou

De pitch: 'Hyperpop voor sad people', volgens het internet. 'Spannende muziek', volgens McDonald, die het genre de naam gaf louter omdat een escape room ook spannend is. Daar valt weinig tegen in te brengen.

Adult Standards

Zoals: Frank Sinatra, Barbra Streisand, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Elvis Presley, Celine Dion, Michael Bublé

De pitch: Adult standards ontstond als een radioformaat gericht op vijftigplussers in Noord-Amerika in de jaren 70. Aangezien het gros van wie boven de vijftig was in de jaren 70 ondertussen niet meer bijzonder actief is: een nostalgietrip voor boomers.

Stomp and Holler

Zoals: Of Monsters and Men, The Lumineers, Ben Howard, Mumford and Sons, Ed Sheeran

De pitch: Stomp and holler verbindt muzikanten die minstens even veel 'ho' en 'hey' roepen als in een gemiddelde The Lumineers-song. Ook wel gegentrificeerde folkmuziek, volgens YouTube-muziekcriticus The Needle Drop.

Catstep

Zoals: Splitbreed, Kuuro, Vicetone, Zomboy en andere namen waarvan u waarschijnlijk nog nooit gehoord heeft.

De pitch: een bijzonder luide, vervormde en agressieve variant van dubstep. Iets zegt ons dat McDonald niet van katten houdt.

Post-teen pop

Zoals: Selena Gomez, One Direction, Kelly Clarkson, Miley Cyrus, Hillary Duff, Carly Rae Jepsen, Madison Beer, 5 Seconds Of Summer, Ariana Grande

De pitch: Nummers die populair waren onder de tweens die in de nillies op zondagvoormiddag naar Disney Channel keken. Voor millennials die het jammer vinden dat ze dat niet meer in eer en geweten kunnen doen.

Middle Earth

Zoals: Howard Shore, Clamavi De Profundis, Tartalo Music, The Middle Earth Orchestra, Christopher Lee. En ook Enya. Blijkbaar houden Lord of The Rings-fans van Enya.

De pitch: De soundtrack van Lord of The Rings en aanverwanten. Of toch de nummers die niet ondergebracht worden in Tolkien Metal. Want ook dat is een aparte categorie.

