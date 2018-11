Hoe Crocs werden gered door hun eigen lelijkheid

Begin deze maand bracht Post Malone zijn eigen Crocs op de markt. De Post Malone x Crocs Dimitri Clog is een klassieke witte Croc met gele duiveltjes en zes speciaal ontworpen pins. Zo kunt u de gaten in het schoeisel bijvoorbeeld opleuken met Malones 'Stay Away'-tatoeage of zijn Posty Co-logo. De Crocs waren in amper tien minuten tijd uitverkocht. Deels omdat alles van Post Malone in tien minuten tijd uitverkoopt, deels omda...