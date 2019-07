De zelfverklaarde Saucegod vervoegt er op 24 augustus in Antwerpen onder meer Aya Nakamura, Bizzey en Zwangere Guy.

Hamza werd dit voorjaar door Drake het podium op geroepen in Parijs, werkte met Jaden Smith en Christine and the Queens en mag Offset van Migos tot zijn fans rekenen.

Nadat hij onlangs zijn eerder dit jaar verschenen jongste plaat Paradise al kwam voorstellen op Couleur Café en Les Ardentes, zakt de Belgisch-Marokkaanse rapper op 24 augustus ook af naar Fire is Gold, het hiphopfestival dat in 2017 en 2018 plaatsvond in Vilvoorde maar dit jaar verhuist naar het voormalige terrein van Laundry Day, aan de Middenvijver in Antwerpen.

Behalve Hamza staan ook acts als Aya Nakamura, Ronnie Flex en Bizzey op Fire is Gold, naast een roedel Belgen onder wie Zwangere Guy, Woodie Smalls, Blu Samu, Darrell Cole, Black Mamba, Miss Angel, Rare Akuma en Glints.