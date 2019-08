Met Zwangere Guy, Roméo Elvis en Tourist LeMC als headliners en een pak jong talent op het zijpodium hadden de Lokerse Feesten alles wat een Belgische hiphophart begeert. Maar écht veel volk was daar blijkbaar niet voor te vinden.

Luie Louis liet meisjesharten kloppen voor je boy uit Merksem

Louis Wouters is bij jonge hiphopfans gekend onder het pseudoniem Luie Louis, maar maakte die naam op de Lokerse Feesten niet waar. Met een onverwachtse joie de vivre raasde je boy uit Merksem door een zorgvuldig gecureerde set waarmee hij meteen de eerste rake klappen van de avond uitdeelde in de Red Bull Music Room. Eigen songs als Slechte Gewoontes en Brak & Boos kregen het publiek moeiteloos mee - shake je booty als je down bent me Louis - en Visjes liet menig meisjeshart sneller kloppen.

...