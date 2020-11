Tom Morello van Rage Against the Machine is alvast grote fan van deze novacore-band.

Leden: Amy Love en Georgia South Locatie: Londen Instagram: @novatwinsmusic In het kort: Geen tweeling, wel vriendinnen. Maken novacore. Volgens experts de beste band waarvan u nog nooit heeft gehoord. In het lang: Wie naar Tsar B's nieuwe ep Unpaintable heeft geluisterd, heeft al kennisgemaakt met Nova Twins. De Gentse artiest was namelijk zo hard onder de indruk van het Londense duo dat ze hen vroeg voor een feature op het nummer Flitch. En ze is niet de enige fan. Eerder stond Nova Twins in het voorprogramma van onder meer Wolf Alice, Ho99o9 en Little Simz. Tom Morello van Rage Against the Machine noemt hen 'de beste band waarvan u nog nooit heeft gehoord'. Ze zijn getekend bij 333 Wreckords Crew, het label van Jason Butler van Fever 333. Iggy Pop is fan. Ze werken samen met producer Jim Abbiss, die eerder studio's deelde met Arctic Monkeys en Adele. En ze spelen mee op de jongste plaat van Bring Me The Horizon. Amy Love en Georgia South groeiden op als onafscheidelijke vriendinnen die desondanks afzonderlijk hun muzikaal parcours aflegden. Tot ze toch samen in de studio kropen om een nummer genaamd Bad Bitches te maken. Sindsdien zijn ze niet meer gestopt. Samen blenden ze inspiratiebronnen zoals Missy Elliott, Rage Against the Machine, The Prodigy en N.E.R.D tot een uniek brouwsel van punk, grime, rock en nu-metal. Zelf noemen ze het novacore, muziek om op te moshen én te grooven en waarmee ze een diverser publiek hopen aan te spreken dan de witte mannen die meestal het podium inpalmen. Voeg daar edgy DIY-podiumoutfits, opvallende zelfbedachte videoclips en snoeiharde songs aan toe, en u begrijpt waar die schare bekende fans vandaan komt. Eerder dit jaar verscheen hun hyperenergetische debuutplaat Who Are the Girls? Bij deze kent u ook het antwoord op die vraag. Een willekeurige quote: 'We zijn vrouwen van kleur die harde muziek maken. Af en toe moeten we dus nog een beetje luider roepen.'