Het is tijd dat vlogger Joost Klein ook muzikaal serieus wordt genomen

Echte naam Joost Klein. ASL 21. Man. Friesland. Instagram @eenhoornjoost

'Is dat niet Joost Klein? Hij maakt van die gekke muziek op het internet', klinkt het ergens op zijn album Albino. Dat moet ook de reactie van de gemiddelde ouder zijn wanneer het over de Nederlandse rapper gaat. Voor hij muziek begon te maken, was Joost namelijk al een internetfenomeen.

Dik tien jaar geleden, nadat zijn beide ouders op jonge leeftijd waren overleden, begon hij onder de naam EenhoornJoost bizarre YouTube-filmpjes te maken om de pijn te verzachten. De meeste daarvan zijn intussen verwijderd, maar enkele hoogtepunten staan nog steeds online, zoals Joost die tandpasta eet, Joost die van een schoolreis in Rome wordt weggestuurd en Joost die een smiley laat tatoeëren. In de wereld van Joost is dat niet eens raar. Hij heeft op zijn been ook een 'link in bio'-tatoeage. En hij noemt zichzelf de blanke Paul de Leeuw.

Toen hij in 2016 de ep Dakloos uitbracht, werd zijn muziekcarrière dus niet meteen serieus genomen. Maar een jaar later volgde de mixtape Scandinavian Boy - via Top Notch -, nog een jaar later het album M voor marketing (samen met Donnie) én de dichtbundel Albino: de wedernoodzaak van een herbezinning op de vraag naar de mens. Het valt niet langer te ontkennen: Joost kan iets.

Het beste is zijn nieuwe album Albino, dat vorige maand verscheen. Referenties aan Doe Maar, Marianne Weber, Lana Del Rey en Guus Meeuwis (kedeng, kedeng); metaforen als 'ben bezeten, net als een stoel' en 'we hebben goeie verbinding, net een provider'; een nummer over het belang van hydratatie; trap met meeuwengekrijs; een melodie die wel heel hard lijkt op Day 'N' Nite van Kid Cudi: Joost komt er allemaal mee weg. 'Wow, echt een goed album dat Albino. Vijf sterren', rapt hij zelf. Dat is lichtjes overdreven, maar het is alleszins veel meer dan gekke muziek op het internet.

Een willekeurige quote: 'Er zijn nog steeds dingen waar we met ons hoofd niet bij kunnen, namelijk het geluid van een krekel, de dood en het internet. Dat is zo bizar groot, en we hebben geen idee wat het nou eigenlijk is.'

In concert op 14/2 in de Charlatan, Gent, en op 21 februari in de Trix, Antwerpen.