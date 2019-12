Het enige woord dat je nodig hebt om de popcultuur van de afgelopen jaren te begrijpen

Geert Zagers Journalist bij Knack Focus

Er is een nieuw paradigma in town en het heet 'poptimisme', een term die alles zegt over hoe popcultuur in de laatste tien jaar veranderd is.

© Mellon

Zodra je erop begint te letten, zie je het overal opduiken. Op alle grote popculturele momenten van het afgelopen jaar speelde het op de achtergrond mee. Je zag het bij de Oscars, die bijna een nieuwe categorie in het leven wilden roepen zodat ze Black Panther een Academy Award konden overhandigen. Op Pukkelpop zag je het bij de fans van Billie Eilish, die zich er niet aan stoorden dat er een bandje met de muziek meeliep. (Het was ook niet alsof Billie Eilish het probeerde te verbergen.) Je zag het in de serieuze think pieces over Ariana Grande, toch min of meer de Mariah Carey van haar generatie. Je zag het ook bij recensenten, die dit jaar openlijk onder vuur genomen werden door iedereen van Lana Del Rey, Lizzo en Chance the Rapper tot de fans van Detective Pikachu. Je zag het toen Harry Styles, voormalig lid van One Direction, op de cover van Rolling Stone stond. Op een bepaalde manier zag je het ook bij 'OK boomer', de leuze waarmee iedereen boven de dertig voortaan op elk moment de mond gesnoerd kan worden.

