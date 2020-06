Het is ver gekomen, schrijft Knack Focus-redacteur Jonas Boel. In het Witte Huis wordt gratuit geweld verheerlijkt en wanneer de woedende natie écht in brand staat, zijn het rappers die trachten de vlammen te blussen.

'When the looting starts, the shooting starts.' ('Wanneer de plunderingen beginnen, zal het schieten beginnen.')

'When the looting starts, the shooting starts.' ('Wanneer de plunderingen beginnen, zal het schieten beginnen.')'It is your duty not to burn your own house down for anger with an enemy. It is your duty to fortify your own house so that you may be a house of refuge in times of organization.' ('Het is je plicht om niet je eigen thuis af te branden uit woede voor een vijand. Het is je plicht om je thuis te versterken, zodat het een veilig onderkomen kan zijn in tijden van organisatie.')Eén van bovenstaande citaten komt van de Amerikaanse president, het ander komt van een rapper. Beiden reageerden - één op Twitter, de ander tijdens een persconferentie in Atlanta - op de wijd verspreide rellen in de VS. Het contrast tussen de speech van Killer Mike en de Twittertirade van Donald Trump kon nauwelijks groter zijn. De één sprak agressieve, dreigende taal in ALLCAPS, de ander hield een emotioneel maar gearticuleerd en genuanceerd betoog. In zeven minuten (die u hier uitgeschreven kan lezen) gaf de rapper blijk van meer talent voor diplomatie, empathie en constructief denken dan de zogezegde commander in chief in 24 uur. Dat very stable genius, weet u wel.Decennialang werden rappers die zich tegen het establishment keerden, de ene al meer welbespraakt dan de ander, weggezet als subversief, staatsgevaarlijk en tuig. Een slechte invloed. Public Enemy, N.W.A, Ice T, Tupac Shakur, Jay Z en recent Kendrick Lamar: bij elke song of uitspraak tegen buitenproportioneel politiegeweld en het racisme, het machtsmisbruik en de corruptie dat er mee gepaard gaat, ging het vingertje omhoog. 'Hola! Geen geweld verheerlijken!'. Protesteren mag, kwaad zijn mag, maar houd uw manieren. Zoals die ene meme, door rechts-conservatief in de VS gretig gedeeld en op Facebook gezet door een Vlaams Parlementslid van Vlaams Belang. 'This is a protest', staat er bij een foto van Martin Luther King te midden een vredevolle protestmars. 'This is not', bij een foto van gemaskerde plunderaars bij een brandend winkelcentrum.Inderdaad, King was het 'brave' gezicht van de burgerrechtenbeweging en preekte geweldloosheid. Toch werd hij destijds door de FBI 'the most dangerous negro of the future in this nation' genoemd. De foto in de meme werd genomen in maart 1965, toen King en z'n aanhangers marcheerden van Selma naar Montgomery, in de zuidelijke staat Alabama. Waardig, vredevol. Toch werd die mars met zwaar geweld uiteen geslagen door de politie en witte tegenbetogers. Waren al die Twitterende rakkers voor de gelegenheid 'vergeten'.'A riot is the language of the unheard', zei diezelfde Martin Luther King, toen in de zomer van 1967 rellen en brandstichtingen uitbraken over heel Amerika, net zoals vandaag. Rellen zijn de taal van zij die niet gehoord worden. Als pacifist sprak hij het geweld niet goed, maar als mens had hij wel degelijk oog en oor voor de voedingsbodem van discriminatie, armoede en frustratie. 'Wat heeft Amerika nagelaten om te horen?', vroeg King zich af.Diezelfde tumultueuze zomer van 1967 was er in Miami een politiechef, Walter Headley, die andere taal sprak. Zijn agenten zouden die 'negro slum hoodlums' die 'misbruik maken van de burgerrechtencampagne' wel een lesje leren. 'We don't mind being accused of police brutality', zei de stoere chef. 'When the looting starts, the shooting starts'. Diezelfde oneliner, jazeker. Terug naar de rappers. Toen Kendrick Lamar in 2015 tijdens de uitreiking van de BET Awards zijn song Alright bracht op het dak van een vernielde politiewagen, gingen bij de rechts-conservatieve media in de VS alle alarmbellen af. 'Contraproductief', 'gevaarlijk', 'schadelijk', en ga zo maar door. 'And we hate po-po', rapt Lamar. En we haten de politie. 'Wanna kill us dead in the street for sure, nigga / I'm at the preacher's door / My knees gettin' weak and my gun might blow'. Nee, Kendrick, dat zeg je niet. Je zegt niet 'fuck the police', en je zegt niet 'cop killer, fuck police brutality'. Of 'Keep my shit cocked, cause the cops got a Glock too', zoals Tupac. 'What the fuck would you do? / Drop them or let 'em drop you?'. Doe je niet, als zwarte. Dan ben je een smet op de maatschappij - ónze maatschappij, voor alle duidelijkheid. Wees als Martin Luther King: braaf marcheren, en beleefd je schedel laten inkloppen, want val ons ALSJEBLIEF niet heel de tijd lastig met al jullie randproblemen. En hier, een tabel die bewijst dat ook witte mensen een gewelddadige dood sterven. En al die jonge snotapen die jullie platen kopen! Hallo, we gaan met expliciete fictie toch geen geweld verheerlijken, zeker? Wie denk je wel te zijn? Quentin Tarantino? Shakespeare? Haha!De Amerikaanse president, die zijn fans tijdens een campagnebijeenkomst oproept om demonstranten in elkaar te slaan? Ja, nee, dat is iets anders. De president die zegt 'ik kan iemand neerschieten op Fifth Avenue en toch verkozen worden'. Kom, moet je in z'n context plaatsen. De president die een andere staat bedreigt met een nucleaire oorlog, 'with fire and fury like the world has never seen', als één of andere brulboei uit Games Of Thrones? Tuttut, dat is nu eenmaal wat presidenten doen. Domineren! Hup, de honden erop af! Welkom in 2020: in het Witte Huis wordt sensationeel, gratuit geweld door iemand die neonazi's 'very fine people' noemt verheerlijkt via Twitter, Facebook, en Fox News. Wanneer de woedende natie écht in brand staat zijn het rappers als Killer Mike die trachten de vlammen te blussen. Killer Mike bracht het nieuwe album van Run The Jewels twee dagen vroeger én gratis uit; naar aanleiding van de moord op George Floyd en het hevige protest. RTJ4 heet die plaat, en ze is steengoed. Kwaad. Gearticuleerd. Zoals in de track Walking In The Snow: 'The way I see it, you're probably freest from the ages one to four / Around the age of five you're shipped away for your body to be stored / They promise education, but really they give you tests and scores / And they predicting prison population by who scoring the lowest / And usually the lowest scores the poorest, and they look like me / And every day on evening news they feed you fear for free / And you so numb you watch the cops choke out a man like me / And 'til my voice goes from a shriek to whisper, "I can't breathe" / And you sit there in the house on couch and watch it on TV''Zoals ik het zie, ben je van leeftijd één tot vier het meeste vrij / Rond de leeftijd vijf gaat het richting magazijn / Ze beloven educatie, maar je krijgt vooral toetsen en scores / En ze voorspellen arrestatie, middels de laagste niet de hoogste / De laagste score, meestal van de armen, en ze zien eruit als ik / En elke dag het laatste nieuws, voederen je schrik, gratis en voor niks / Comateus kijken, hoe een man als ik door de flikken word versmacht / "Ik kan niet ademen", mijn stem verliest aan kracht / En je zit en je ziet het allemaal gebeuren, thuis voor de buis'