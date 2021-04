Zolang dansen nog niet kan, peilen we wekelijks naar de temperatuur naast de dansvloer. Deze week: dj, producer en The xx-lid Jamie xx, die in Londen aan zijn nieuwe soloplaat werkt.

Jamie xx: Ik heb het nachtleven nog nooit zo lang moeten missen. Maar ergens doet die pauze wel deugd. Eerlijk gezegd was ik het uitgaan een beetje beu aan het worden, simpelweg omdat ik het zo vaak deed en ik het als vanzelfsprekend was gaan beschouwen. Van zodra de clubs opnieuw openen, ga ik er ten volle van genieten. Hoe overleef je in afwachting daarvan het clubloze bestaan? Jamie xx: Ik koop nog steeds veel platen, waarmee ik vervolgens dansfeestjes houdt met mijn huisgenoot. Het is een beetje frustrerend dat ik al die nieuwe ontdekkingen niet met een publiek kan delen, maar zo'n tweepersoonsdansvloer heeft ook wel iets. Verder probeer ik wat gezonder te leven. Zo ben ik het voorbije jaar beginnen te surfen. Ik kwam er zelfs om zes uur 's ochtends voor uit mijn bed. (lachje) Al verlies ik me nog steeds geregeld in mijn werk: ik ben vrij snel opnieuw muziek beginnen te maken, zowel thuis als in mijn studio in Soho. En als ik eenmaal op het juiste spoor zit, durf ik weleens tot een kot in de nacht door te werken. Je werkt aan een nieuwe soloplaat. Hou je er rekening mee dat die in coronatijden kan verschijnen? Jamie xx: Ik probeer het nog niet te hard als een album te zien. De toekomst is onzeker, dus leef ik zoveel mogelijk in het nu. Maar natuurlijk heb ik daarover nagedacht. Het liefst wil ik een album maken dat in beide scenario's werkt: zowel in een club als in je living. Naar mijn favoriete platen, zélfs dansplaten, luister ik zelf ook liever thuis. (denkt na) Het grappige is dat ik In Colour, mijn eerste soloalbum, maakte toen ik constant aan het touren was en een thuis miste, terwijl ik nu net muziek maak omdat ik mis wat ik toen wél had. Ook Romy en Oliver, je kompanen van The xx, werken aan solomateriaal. Jamie xx: Klopt. Ik werk zelfs mee aan hun platen. Het is heel fijn om muziek voor anderen te maken en zo eens iets nieuws uit te proberen. We inspireren elkaar heel erg. Zeker op de momenten dat de coronamaatregelen ons toelieten om samen de studio in te duiken. Je staat bekend als een introvert. Maakt dat de opgelegde isolatie wat makkelijker? Jamie xx: Ongetwijfeld. Al werd ik na jaren touren en performen een beetje gedwongen om een extraverte introvert te worden. Die introverte kant speelde vooral op toen ik nog anoniem op mijn slaapkamer muziek maakte. Nu mis ik het podium, de mensen en de collectieve vibe tijdens een nachtje uitgaan. Blijkbaar ben ik toch niet zo'n eenzaat. (lachje) Gelukkig staan er deze zomer enkele festivals op de planning, waaronder All Points East, waar ik enorm naar uitkijk. Al moet ik toegeven dat ik nu al nerveus ben. Ik was gewend geraakt aan het performen, terwijl het idee om voor zoveel mensen op te treden me nu weer wat angst inboezemt. Pretty mad, maar het bewijst wel dat ik om mijn job geef. Misschien nog meer dan voordien.