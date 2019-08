Wat hadden we graag geschreven dat dit een wereldshow was, dat Mike Kerr en Ben Thatcher, de twee Britten van Royal Blood, zich vijf jaar na hun eerste hit Little Monster zonder één fout tot Headliner hebben gekroond. Het kransje artiesten dat een main stage op een muzikaal verantwoorde manier kan vullen én ook nog eens af en toe naar België komt, dunt razendsnel uit en vers bloed, al dan niet koninklijk, is welkom.

Laten we beginnen met het goede nieuws: de band die ons leerde dat een gitarist overbodig is als je bassist met effectenpedalen kan werken, heeft hier het potentieel voor. Visueel was dit, in al zijn strakke eenvoud, een van de knapste shows op het hoofdpodium tot nu toe. Een lichtgevend platform en een scherm waarop we vooral de gezichten van de bandleden zagen, omrand met wit en rood licht: meer hoefde dat echt niet te zijn. Ook muzikaal was het optreden uitgekiend en uitgebeend, maar dat haalde - muggenzifters dat we zijn! -de spanning uit de show. Bassist Kerr, strak in het pak, en drummer Thatcher, een getatoeëerde bolster met een blanke, maar stevig in het rond meppende pit, leken er namelijk een erezaak van te hebben gemaakt om elk nummer in Pukkelpop zo hard mogelijk te laten lijken op de studioversie. Voordeel: Royal Blood heeft twee goed onthaalde platen uitgebracht, dus zoveel kon er niet misgaan. Nadeel: waarom zou je een rock-'n-roll-show willen zien waarin er niks misgaat.

Pas halfweg de show werden we voor het eerst verrast, toen Royal Blood uit elektronisch gegrom het nieuwe Boilermaker liet verrijzen. Wéér een uitstekende riff, wéér een iets ander klankje dat Kerr met zijn leger aan pedalen uit die ene basgitaar, het handelsmerk van Royal Blood, wist te toveren. Bij de oudere nummers sprong Figure It Out, op het einde, er dan weer uit, al is het maar omdat Kerr er een stukje van Led Zeppelins Whole Lotta Love in smokkelde en Thatcher zo graag met zijn fans dolde dat hij bijna te laat weer aan z'n drumstel was voor de eerste slag op z'n cimbalen.

Laten we duidelijk zijn: Royal Blood op het hoofdpodium was een goede zet. De Britten hebben de nummers, de klasse en de net niet te dikke nek die je nodig hebt om met z'n tweeën een festival als Pukkelpop te headlinen. Maar net omdat deze rakkers het allemaal in zich hebben, zijn we vaderlijk streng voor dit foutloos bereide koninklijke banket: de volgende keer mag het met andere woorden allemaal wat baldadiger.