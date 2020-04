In een virtueel megaoptreden hebben een honderdtal sterren onder wie Billie Eilish, Eddie Vedder, Taylor Swift, Céline Dion, Chris Martin, Elton John, Stevie Wonder, Paul McCartney en de Rolling Stones de hulpverleners in de coronacrisis bedankt. Ook de Belgische zangeres Angèle trad op en vicepremier Alexander De Croo deelde een videoboodschap.

'Ik ben zo gelukkig dat we vandaag wereldwijd thuis zijn', verklaarde Lady Gaga, de organisator van 'One World: Together at Home'.

Met het concert 'One World: Together at home' wilde Lady Gaga steun vergaren, én geld inzamelen, voor het COVID-19 Response Solidarity Fund van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De donaties leverden 127,9 miljoen dollar (ongeveer 117,6 miljoen euro) op, waarvan 55.1 miljoen dollar naar het solidariteitsfonds gaat en 72.8 miljoen dollar naar lokale en regionale organisaties.

I am so humbled to have been a part of this project. Thank you @GlblCtzn. Thank you @WHO. I love you 🌎❤️ https://t.co/kBH0Ds45tf — Lady Gaga (@ladygaga) April 19, 2020

De Amerikaanse talkshowhosts Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel en Stephen Colbert praatten de show aan elkaar. Verder kwamen verschillende artsen, wetenschappers en politici aan het woord. Andere bekende koppen als Oprah Winfrey, Michelle Obama, David en Victoria Beckham, Idris Elba en Laura Bush passeerden de revue.

De Belgische vicepremier Alexander De Croo gaf in een videoboodschap toelichting over de Belgische steun voor de ontwikkeling van een vaccin tegen het coronavirus. Het concert eindigde met een optreden van Lady Gaga, John Legend, Andrea Bocelli en Céline Dion die het populaire nummer 'The Prayer' van de twee laatstgenoemden zongen. Het viertal werd bijgestaan door de Chinese pianist Lang Lang. Het concert, dat zes uur lang duurde, was te volgen via sociaalmediasites als Facebook, Twitter, Instagram en YouTube.

De laatste twee uur werd op verschillende Amerikaanse televisiestations uitgezonden. In de loop van de volgende dagen zullen tientallen televisiezenders van over de hele wereld het online concert geheel of gedeeltelijk uitzenden.

Meteen naar het optreden van Angèle skippen? Dat kan: op 05.07.40 was onze Belgische trots aan de beurt. Ze bracht 'Balance ton quoi'.

