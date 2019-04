Groezrock trapt festivalseizoen opnieuw af na sabbatjaar

In Meerhout is vrijdag het tweedaagse punk- en hardcorefestival Groezrock van start gegaan, traditioneel de eerste afspraak van het zomerfestivalseizoen. Groezrock is terug na een sabbatjaar in 2018. De openingsdag met onder meer Jawbreaker, Coheed and Cambria en van Belgische zijde Brutus en Amenra lokte zowat 6.000 bezoekers.

