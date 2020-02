Er komt dit jaar geen editie van Groezrock, zo laat de organisatie van het punk- en hardcorefestival in Meerhout weten.

Aangezien Groezrock vorig jaar gebukt ging onder slecht weer en mede daardoor een ondermaatse opkomst van 13.000 bezoekers liet optekenen, heeft de organisatie besloten de festiviteiten dit jaar te staken.

Dat is niet de eerste keer. Ook in 2018 hield Groezrock al eens een sabbatjaar. Dat was toen te wijten aan een gebrek aan mankracht binnen de werkgroep met medewerkers. Dat jaar werd er wel een indooreditie gehouden, in de Muziekodroom in Hasselt.

Groezrock, traditioneel de opener van het festivalseizoen in april, bestaat sinds 1992 en haalde door de jaren heen acts als Deftones, The Offspring en Bad Religion naar Gestel. Of er in 2021 opnieuw een editie komt, is nog niet bekend.

