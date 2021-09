De Griekse componist Mikis Theodorakis is op 96-jarige leeftijd overleden. Dat berichten Griekse media. Een doodsoorzaak werd niet meegedeeld.

Theodorakis stond bekend voor zijn symfonische stukken en schreef muziek voor onder andere opera en ballet, maar verdiende eveneens zijn strepen als filmcomponist. Zijn soundtrack voor de filmklassieker Zorba de Griek uit 1964 behoort tot zijn bekendste werk.

Naast zijn muziek stond de componist ook bekend voor zijn politiek verzet. Tijdens de staatsgreep in 1967, waarin de kolonels de macht grepen in Griekenland, stichtte hij de verzetsgroep Patriottisch Front.Hierdoor werd hij tijdelijk verbannen uit Griekenland en werd Decreet 13 opgesteld, dat het verboden maakte om muziek van Theodorakis te spelen of te beluisteren.

Theodorakis stond bekend voor zijn symfonische stukken en schreef muziek voor onder andere opera en ballet, maar verdiende eveneens zijn strepen als filmcomponist. Zijn soundtrack voor de filmklassieker Zorba de Griek uit 1964 behoort tot zijn bekendste werk. Naast zijn muziek stond de componist ook bekend voor zijn politiek verzet. Tijdens de staatsgreep in 1967, waarin de kolonels de macht grepen in Griekenland, stichtte hij de verzetsgroep Patriottisch Front.Hierdoor werd hij tijdelijk verbannen uit Griekenland en werd Decreet 13 opgesteld, dat het verboden maakte om muziek van Theodorakis te spelen of te beluisteren.