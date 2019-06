Greta Van Fleet: redders van de rock of Led Zeppelin van de Aldi?

Jozefien Wouters Freelancejournaliste

Of u het nu wil of niet, dit weekend staat Greta Van Fleet op het podium van Rock Werchter. Aan u de keuze of u een enthousiast spandoek of rotte tomaten meebrengt.

Greta Van Fleet © .

Greta Van Fleet is een Amerikaanse rockband die wordt beschouwd als de redder van de rock dan wel de Led Zeppelin van de Aldi, naargelang wie u het vraagt. Het jonge viertal uit Michigan bestaat uit de broers Josh, Jake en Sam Kiszka en hun jeugdvriend Danny Wagner en scoorde vorig jaar een hit met hun debuutalbum Anthem of the Peaceful Army, waarvan in één week tijd tachtigduizend exemplaren over de toonbank gingen en waarmee de jongens de Grammy voor beste rockalbum binnenhaalden.

...

