Haar artiestennaam is geïnspireerd door een merk van groene thee, ze maakt psychedelische r&b met een boodschap, werkte samen met The Streets en is te horen op de soundtrack van I May Destroy You. Greentea Peng is een naam om in de gaten te houden.

'Oeps, de verbinding viel even weg', verontschuldigt Greentea Peng zich wanneer we haar voor de tweede keer opbellen. De zangeres logeert momenteel bij een vriend op het Engelse platteland, waar ze volop aan haar debuutalbum werkt. 'De slechte wifi- en gsm-verbindingen moet ik er wel bij nemen. (lacht) Al is het eigenlijk best fijn om even noodgedwongen offline te zijn en me volledig te focussen op het creatieve proces. De hele dag in de zon zitten, wiet roken en muziek maken: ik kan me eerlijk gezegd geen betere werkplek voorstellen.' Gewoonlijk heeft Aria Wells, zoals de zangeres naast het podium heet, dan ook net iets minder tijd om te zonnebaden. Het gaat al een tijdje hard voor de 25-jarige Londense. De voorbije twee jaar bracht ze de gesmaakte ep's Sensi en Rising uit. Ze speelde in het voorprogramma van Neneh Cherry. Haar passage op het invloedrijke YouTube-kanaal Colors is intussen meer dan zes miljoen keer bekeken. Haar nummer Mr. Sun (Miss da Sun) staat op de soundtrack van de bejubelde HBO- en BBC-reeks I May Destroy You. En alsof dat nog niet genoeg was, is ze ook nog te horen op None of Us Are Getting Out of This Life Alive, het langverwachte nieuwe album van The Streets, dat eerder deze zomer verscheen. 'Niet dat mijn leven plots compleet veranderd is, maar het is geweldig dat ik steeds meer kansen krijg. Natuurlijk sprong ik een gat in de lucht toen Mike Skinner me opbelde en vroeg om mee te zingen op het nummer I Wish You Loved You As Much As You Love Him. Mike is a fucking genius!' Greentea Peng begon al rond haar twaalfde eigen songs te schrijven. Tot ze op haar vijftiende, geplaagd door onzekerheid en donkere gedachten, resoluut stopte met zingen. 'Ik was mijn connectie met muziek kwijt', blikt ze op die periode terug. 'Zingen is iets heel emotioneels en ik was er achteraf gezien gewoon niet klaar voor.' Pas toen ze enkele jaren later naar Mexico verhuisde kreeg ze de smaak opnieuw te pakken, geïnspireerd door haar nieuwe omgeving en de vele bandjes die ze er ontdekte. 'In Mexico kwam ik plots tot het besef dat ik móét zingen. Ik ben er begonnen aan mijn mental healing en muziek maakt daar deel van uit. Wie goed luistert, kan die persoonlijke evolutie in mijn muziek horen. Zingen heeft voor mij dan ook meer te maken met expressie dan met muziek maken an sich. Ik kan er mijn ei in kwijt.' Intussen woont ze opnieuw in Londen, de stad die haar eindeloos inspireert. Greentea Pengs psychedelische r&b met toefjes neo-soul, jazz, lofi en dub mag dan nog zo smooth en relaxed klinken, in haar teksten heeft ze het over de gentrificatie in haar stad, de gevaren van het kapitalisme en mentale gezondheid. 'Pas op, niet al mijn songs zijn anti-establishment, hoor. (lacht) Maar ze zijn wel allemaal eerlijk, of ze nu gaan over de liefde, spiritualiteit, depressie of drugs. Dat is nu eenmaal hoe ik in elkaar zit. Ik denk na over mijn omgeving en de tijd waarin ik leef. Mijn focus als artiest ligt op de teksten die ik schrijf en de boodschap die ik verkondig. Ik speel geen enkel instrument en ken niets van akkoorden of noten, maar ik speel wel graag met woorden. En fictie schrijven blijkt me veel minder te liggen.' Vorige week liet Greentea Peng haar nieuwe single Hu Man op de wereld los. Die zal niet te horen zijn op haar debuutalbum, maar vormt naar eigen zeggen wel een goede introductie. 'De songs van het album baden in een gelijkaardige sfeer, en de meeste heb ik net als Hu Man geschreven gedurende mijn lockdown. Hu Man gaat over jezelf ontdekken, onze gehechtheid aan identiteit en leren om je ego los te laten om zo meer verbondenheid te creëren. In zekere zin is het dus een heel actueel nummer geworden. Uiteraard zal deze bevreemdende periode de plaat beïnvloeden. Ik heb immers veel tijd om na te denken. Het is intens, maar ik heb wel mijn favoriete muziek tot nu toe gemaakt. Zo slecht heb ik het dus niet getroffen. (denkt na) Eigenlijk praat ik gewoon over dingen die iedereen meemaakt, alleen zet ik er een vette beat onder. Ik denk dat mensen zich daarom zo verbonden voelen met mijn muziek.'