Graspop Metal Meeting heeft een lading nieuwe namen bekendgemaakt voor de 25ste editie van het festival, die omwille van de coronacrisis uitgesteld werd naar 17 tot 20 juni 2021. Onder meer de Deense rockgroep Volbeat en folkpunkband Dropkick Murphys komen dan langs op de Stenehei in Dessel.

Eerder liet de organisatie al weten dat Aerosmith en Faith No More present tekenen als headliners.

Andere nieuwe namen zijn Amenra, Baroness, Black Star Riders, Crossfaith, Diamante, Enthroned, Gojira, Jinjer, Joyous Wolf, Kontrust, Levara, Saxon, Stick To Your Guns, The Black Dahlia Murder, Twin Temple, Wardruna en While She Sleeps.

De affiche van GMM 2021 telt nu 102 namen, met ook nog artiesten als Deep Purple, Deftones, Foreigner, Judas Priest, Killing Joke, Korn, Lagwagon, Mastodon, Stake en The Offspring die er normaal gezien ook dit jaar bij hadden moeten zijn. Graspop stelt er alles aan te doen zoveel mogelijk van de artiesten die dit jaar op het festival hadden moeten staan, opnieuw te boeken voor volgend jaar. Op enkele uitzonderingen na is dat ook aardig aan het lukken, klinkt het. Het leeuwendeel van de fans die tickets hadden gekocht voor 2020, heeft intussen ook aangegeven dat ticket te willen gebruiken in 2021 in plaats van terugbetaling aan te vragen. Later dit najaar volgt nog een voorverkoop voor wie geen ticket had voor dit jaar.

