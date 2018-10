Graspop kondigt met Within Temptation eerste headliner aan

De Nederlandse symphonic metal-band Within Temptation is de hoofdact op de eerste dag van Graspop 2019, vrijdag 21 juni. Dat heeft de organisatie maandag aangekondigd. Het zal alweer de achtste keer Graspop worden voor de groep van Sharon Den Adel, die voor het laatst naar Dessel kwam in 2015. In december brengt de metalband nog een nieuwe plaat uit, Resist.

Vorig jaar was Graspop voor het eerst een vierdaags festival, met een uitzonderlijke keur aan headliners. Onder anderen Guns N' Roses, Judas Priest, Slash, Megadeth, Ozzy Osbourne, Iron Maiden en Volbeat traden toen aan.

De ticketverkoop voor Graspop 2019 begint op zaterdag 27 oktober om 10 uur. Alle info vindt u op de website van Graspop.