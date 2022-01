De Grammy Awards, zeg maar de Oscars van de muziekindustrie, zullen op 3 april worden uitgereikt in Las Vegas.

Dat hebben de organisatoren dinsdag meegedeeld.

Wegens de exploderende coronacijfers in de Verenigde Staten kondigden de organisatoren begin januari aan dat de 64ste editie zou worden uitgesteld. Met 3 april is er nu een nieuwe datum geprikt. De uitreiking zal bovendien plaatsvinden in de MGM Grand Garden Arena in Las Vegas en dus niet in Los Angeles, zoals oorspronkelijk voorzien. Dat komt doordat omikron in Californië voor torenhoge besmettingscijfers zorgt met afgelopen week meer dan één miljoen geregistreerde besmettingen.

Het is de tweede keer dat de uitreiking van de Grammy Awards vanwege het coronavirus wordt verzet. Vorig jaar werd de uitreiking uitgesteld tot 14 maart. Jon Batiste is met elf nominaties de artiest die dit jaar de meeste kans maakt op een beeld. Hij wordt gevolgd door Doja Cat, H.E.R. en Justin Bieber, die ieder acht nominaties op zak hebben.

