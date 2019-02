Grammy's: 'This Is America' van Childish Gambino wint nummer van het jaar

Het nummer 'This is America' ging direct na de release in 2018 viraal en is inmiddels meer dan 500 miljoen keer bekeken op Youtube. Artiest Childish Gambino was niet aanwezig bij de uitreiking van de Grammy's - presentatrice Alicia Keys nam de prijs voor hem in ontvangst. Volgens Amerikaanse media wilde Childish Gambino met zijn afwezigheid protesteren tegen het gebrek aan diversiteit binnen de verschillende categorieën van de Grammy's. Om dezelfde reden sloegen Drake en Kendrick Lamar (die wel aanwezig waren) de kans op te treden bij de awardshow af.

De prijs voor beste solo-optreden ging naar Lady Gaga, voor haar nummer Joanne (Where Do You Think You're Goin'?). Gaga viel bovendien in de prijzen voor haar hitnummer Shallow, dat ze samen met Bradley Cooper zingt in de film A Star is Born.

Het beste album van het jaar ging naar Ariana Grande, voor haar album Sweetener. Greta Van Fleet won het beste rock-album voor From The Fires. Chris Cornell won postuum de award voor beste rock-optreden. Zijn kinderen namen de prijs in ontvangst.

De 23-jarige Britse zangeres Dua Lipa heeft de prijs gewonnen voor 'revelatie van het jaar'. De zangeres is bekend van nummers als 'New Rules' en 'One Kiss'. In die categorie waren onder meer Jorja Smith, Chloe x Halle, Luke Combs en H.E.R. genomineerd.