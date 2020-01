Bad Guy van Billie Eilish heeft in Los Angeles op de 62ste editie van de Grammy Awards al drie prijzen gepakt. Ze kreeg de Grammy's voor album én nummer van het jaar en werd ook tot beste nieuwe artiest benoemd.

In haar speech voor beste nummer bedankte Eilish haar team, ouders en beste vrienden. 'Ik ben zo dankbaar dat ik hier mag zijn', klonk het. Haar broer Finneas wees erop dat de twee nog steeds samen nummers schrijven in hun slaapkamer. 'Deze award is voor alle kinderen die in hun slaapkamer muziek maken. Op een dag zullen jullie hier staan.'

De andere genomineerde nummers waren Always Remember Us This Way van Lady Gaga, Bring My Flowers Now van Tanya Tucker, Hard Place van H.E.R., Lover van Taylor Swift, Norman F***ing Rockwell van Lana Del Rey, Someone You Loved van Lewis Capaldi en Truth Hurts van Lizzo.

Eilish is genomineerd in zes categorieën, waaronder de vier meest prestigieuze: beste plaat, beste album en nummer van het jaar, en beste nieuwe artiest. Ze sleepte al de award voor beste pop vocal album in de wacht. Finneas werd bekroond als beste producer.

Eerder op de avond won Lizzo al de Grammy voor beste 'solo performance' voor haar nummer Truth Hurts.

