De uitreiking van de Grammy Awards, die gepland stond voor 31 januari, wordt uitgesteld. Dat bevestigde de organisatie dinsdag aan Variety. Ook het tijdschrift Rolling Stone bericht erover.

De producenten waren al sinds de zomer bezig om de awardshow coronaproof te maken, maar door de huidige coronamaatregelen kan het evenement niet doorgaan. Normaliter zijn er 18.000 gasten aanwezig bij de uitreiking, die plaatsvindt in het Staples Center in Los Angeles, maar de opzet zou sowieso al kleiner zijn. Een nieuwe datum is niet bekendgemaakt, maar er wordt gedacht over maart.

Dit jaar zijn onder anderen Dua Lipa, Beyoncé en Taylor Swift genomineerd voor een Grammy Award.

Recent kreeg de organisatie van de Grammy's veel kritiek van grote artiesten zoals The Weeknd en Drake. Zij noemden de organisatie corrupt en waren het niet eens met de nominaties.

De producenten waren al sinds de zomer bezig om de awardshow coronaproof te maken, maar door de huidige coronamaatregelen kan het evenement niet doorgaan. Normaliter zijn er 18.000 gasten aanwezig bij de uitreiking, die plaatsvindt in het Staples Center in Los Angeles, maar de opzet zou sowieso al kleiner zijn. Een nieuwe datum is niet bekendgemaakt, maar er wordt gedacht over maart. Dit jaar zijn onder anderen Dua Lipa, Beyoncé en Taylor Swift genomineerd voor een Grammy Award. Recent kreeg de organisatie van de Grammy's veel kritiek van grote artiesten zoals The Weeknd en Drake. Zij noemden de organisatie corrupt en waren het niet eens met de nominaties.