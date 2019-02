Grammy Awards: Childish Gambino scoort primeur, Kendrick Lamar en Drake zijn de verliezers

De 61ste editie van de Grammy Awards begon met twee duidelijke favorieten. Kendrick Lamar was acht keer genomineerd voor het door hem gecureerde Black Panther-album, Drake kreeg zeven streepjes achter zijn naam voor zijn album Scorpion en de nummers God's Plan en Nice For What. Uiteindelijk won Lamar enkel de prijs voor Best Rap Performance voor King's Dead, samen met Jay Rock, Future en James Blake. Drake won in de categorie Best Rap Song met God's Plan.

Dé hiphopprins van de Grammy Awards werd zo Donald Glover, alias Childish Gambino. Met zijn nummer This is America én de virale videoclip die erbij hoort, won hij vier prijzen, waaronder Song én Record of the Year. Glover was niet aanwezig bij de uitreiking van de Grammy's - presentatrice Alicia Keys nam de prijs voor hem in ontvangst. Volgens Amerikaanse media wilde Childish Gambino met zijn afwezigheid protesteren tegen het gebrek aan diversiteit binnen de verschillende categorieën van de Grammy's. Om dezelfde reden sloegen Drake en Kendrick Lamar, die wel aanwezig waren, de kans op te treden bij de awardshow af.

Zangeres Kacey Musgraves won naast drie prijzen in de countrycategorieën ook de award voor Album of the Year met Golden Hour. Daarmee voert ze samen met Childish Gambino het winnaarslijstje aan. Achter hen volgen folkzangeres Brandi Carlile, Black Panther-companist Ludwig Göransson, jazztrompettist John Daversa en Lady Gaga. Zij won de prijs voor Best Solo Performance voor haar nummer Joanne (Where Do You Think You're Goin'?) en viel in de prijzen voor Shallow, dat ze samen met Bradley Cooper zingt in de film A Star is Born.

De prijs voor Best New Artist ging naar de bezwaarlijk nieuw te noemen Dua Lipa, die andere genomineerden als Jorja Smith, Chloe x Halle, Luke Combs en H.E.R. aftroefde. Die laatste won wel twee prijzen, waaronder die voor Best R&B Album. Cardi B won de Grammy voor Best Rap Album (Invasion of Privacy), Ariana Grande die voor Best Pop Album (Sweetener) en Greta Von Fleet die voor Best Rock Album (From The Fires). Becks Colors is het Best Alternative Album.

Soundgarden-zanger Chris Cornell, in mei 2017 overleden,won postuum de award voor beste rock-optreden. Zijn kinderen namen de prijs in ontvangst.