Rock Herk gaat dan toch door dit jaar, zij het met een beperkte capaciteit. Op 10 en 11 september spelen onder meer Goose, Arsenal en Stake op het Limburgse festival.

In mei kondigde de organisatie van Rock Herk aan dat het festival verplaatst wordt naar 15 en 16 juli 2022. Onder de naam 'Two Days of Rock Herk' wordt echter in september dit jaar eenmalig een kleine editie van het festival georganiseerd aan de sportterreinen Harlaz-Olmenhof in Herk-de-Stad.

Het aantal bezoekers wordt beperkt tot 5.000 per dag in plaats van de normale 10.000. Om iedereen toch de kans te geven een ticket voor het festival te bemachtigen, wordt er uitzonderlijk alleen gewerkt met dagtickets.

De affiche van Rock Herk telt dit jaar veel Belgische namen. Behalve headliners Goose op vrijdag en Arsenal op zaterdag spelen ook Stake en The Guru Guru op het festival. Meer namen volgen in de loop van de komende maanden.

De ticketverkoop voor 'Two Days of Rock Herk' gaat vrijdag van start. Festivalgangers met een ticket voor de geannuleerde editie van Rock Herk op 16 en 17 juli ontvingen al een mail, net zoals de crowdfunders. Rock Herk verkoopt zo goed als elk jaar uit. (Belga)

Rock Herk 10 en 11 september, Herk-de-Stad. Meer info vindt u op de website van het festival.

