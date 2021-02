Golden Earring stopt ermee. De band houdt ermee op vanwege de ziekte van gitarist en oprichter George Kooymans.

Maar voor de bandleden is het niet het einde van hun muzikale carrière. 'Ze gaan onafhankelijk van elkaar wel verder', zegt manager Rob Gerritsen tegen het ANP.

Vrijdag werd bekend dat Kooymans aan de zenuw- en spierziekte ALS lijdt en daardoor niet meer kan optreden. Zanger Barry Hay en drummer Cesar Zuiderwijk lieten vervolgens aan het Algemeen Dagblad (AD) weten dat dit ook het einde betekent van Golden Earring.

'Dat klopt inderdaad. Het is mooi geweest', voegt de manager daaraan toe. Dat betekent dat het optreden in Rotterdam Ahoy in 2019 vanwege het 50-jarig jubileum van de band, in de huidige samenstelling, het laatste was. Doorgaan met een nieuw bandlid is geen optie: 'We zijn een vriendengroep van vier mannen die onvervangbaar zijn. Een nieuw bandlid? Dat zou niet passen', zei Zuiderwijk daarover tegen het AD. 'Laten we vooral blij zijn met die fantastische 50 jaar die wij hebben meegemaakt.'

De groep was niet alleen groot(st) in Nederland maar brak ook internationaal door, vooral met de hit Radar Love.

