Tien jaar na zijn vertrek bij Red Hot Chili Peppers keert gitarist John Frusciante terug naar zijn oude groep.

Verrassend nieuws uit het kamp van Red Hot Chili Peppers: de groep sluit zijn oude gitarist John Frusciante weer in de armen. De man die hem sinds 2010 verving, Josh Klinghoffer, verlaat de band. Dat meldt de groep op de sociale media. Voor veel fans is het een blij weerzien met Frusciante, een virtuoos die opgroeide met Jimi Hendrix en Frank Zappa. Rolling Stone zette hem in de lijst van beste gitaristen aller tijden op plaats 18, de BBC bekroonde hem in 2010 tot de beste gitarist van de dertig jaar ervoor.

Dat neemt niet weg dat de verhouding tussen Frusciante en de Peppers op zijn minst woelig te noemen is. De gitarist kwam voor het eerst bij de groep in 1988, op zijn achttiende, en speelde mee op de eerste twee albums, Mother's Milk en de klassieker Blood Sugar Sex Magik. In 1992 verliet hij de groep voor de eerste keer, naar eigen zeggen omdat de combinatie van de roem en zijn drugsverslaving hem te veel waren geworden.

Maar zes jaar later kwam de gitarist er toch weer bij. Met Frusciante in de rangen bereikte de groep rond Anthony Kiedis een nieuwe creatieve piek en nam ze albums op als Californication en Stadium Arcadium.

In 2009 kondigde Frusciante aan dat hij maanden eerder al voor de tweede keer uit de band was gestapt, maar stilzitten heeft hij de afgelopen dertig jaar nooit gedaan. De gitarist bracht veertien solo-albums uit in een waaier aan stijlen, stelde experimentele bands als Ataxia en Swahili Blonde samen en dook ook regelmatig op als gast op de platen van The Mars Volta.

Wie The Red Hot Chili Peppers in hun nieuwe/oude bezetting wil bewonderen, kan dat deze zomer doen op Pinkpop. Het Nederlandse festival kondigde de band pas aan als headliner.