De Britse gitarist Hilton Valentine, medeoprichter en lid van de rockgroep The Animals, bekend van haar cover van 'The House of the Rising Sun', is vrijdag op de leeftijd van 77 jaar overleden, zo heeft zijn label ABKCO Music gemeld.

'Valentine was een baanbrekend gitarist die de sound van rock-'n-roll gedurende decennia heeft beïnvloed', zei ABKCO Music op Twitter. Hilton Valentine, geboren op 21 mei 1943 in North Shields (in het noordoosten van Engeland), richtte The Animals in 1963 op met zanger Eric Burdon, bassist Chas Chandler, organist Alan Price en drummer John Steel.

De rockgroep uit de arbeidersklasse werd in 1964 wereldberoemd met een versie van het traditionele Amerikaanse volkslied 'The House of the rising Sun', die wekenlang bovenaan in de hitparades van Groot-Brittannië en de Verenigde Staten stond.

Nadat de groep in 1966 was uiteengegaan, nam Hilton Valentine een soloalbum op, 'All in Your Head'. 'Overmand door verdriet bij het plotse nieuws over het overlijden van Hilton', zo reageerde Eric Burdon op Instagram. 'We hebben ons geweldig geamuseerd, Geordie man. Van North Shields over de hele wereld ... Rock In Vrede.'

