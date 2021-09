De voormalige zangeres van de Britse popgroep Girls Aloud, Sarah Harding, is overleden op 39-jarige leeftijd. Dat maakte haar moeder bekend.

Harding had vorig jaar bekendgemaakt dat ze aan borstkanker leed. De kanker had zich verspreid naar andere delen van haar lichaam.

'Het is met diep verdriet dat ik vandaag het nieuws deel dat mijn fantastische dochter Sarah helaas is overleden', aldus haar moeder Marie op Instagram. 'Velen onder jullie kennen de strijd van Sarah tegen kanker en weten dat ze sinds de diagnose tot haar laatste dag erg hard heeft gevochten.'

De groep was opgericht in 2002 via de tv-serie 'Popstars: The Rivals' en bestond uit vijf jonge meisjes: Sarah Harding, Nadine Coyle, Nicola Roberts, Cheryl Tweedy en Kimberley Walsh.

Girls Aloud was succesvol tot de split in 2013. In totaal verkocht de groep meer dan vier miljoen albums. De groep is bekend van nummers zoals 'Sound Of The Underground' (2002), 'I'll Stand By You' (2004), 'Walk This Way vs Sugababes' (2007) en 'The Promise' (2008).

