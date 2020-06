Het nieuwe platform Handelsbeurs Live zal online streams aanbieden van optredens met professionele audio- en videokwaliteit. 'De toekomst zal er een zijn waarbij het digitale en het analoge concertleven hand in hand gaan en elkaar versterken', zegt programmator Wim Wabbes.

De lancering van Handelsbeurs Live gebeurt eind juni met twee 'ghost concerten', dus zonder publiek. Op 23 juni doet het nieuw jazzkwartet Yskan een pre-release van hun eerste album en op 25 juni volgt de albumrelease van 'Mothership' van Flying Horseman. Andere namen voor het komende seizoen zijn onder meer Uma Chine, Jaimie Branch, Spinvis, Brian Marsella, Dave Douglas, An Pierlé Quartet en Fulco.

'De Handelsbeurs mist haar muzikanten en publiek in deze bijzondere tijden', zegt Wabbes. 'Alhoewel live muziek presenteren de core van een muziekhuis als Handelsbeurs is, hebben de voorbije maanden ons geleerd dat we ook op andere manieren ons publiek moeten bereiken. De toekomst zal er een zijn waarbij het digitale en het analoge concertleven hand in hand gaan en elkaar versterken. Het zal ons de mogelijkheid bieden om een publiek te bereiken waarvoor een live concertbeleving niet mogelijk is. We zullen op die manier ook over de grenzen heen de artiesten een platform kunnen geven.'

Hoe dat voelt, zo'n virtueel festival? Onze reporter testte het eerder al uit tijdens het Bel Jazz Fest. Zijn verdict? 'Soms waanden we ons thuis echt in de concertzaal of festivaltent.'

.

De lancering van Handelsbeurs Live gebeurt eind juni met twee 'ghost concerten', dus zonder publiek. Op 23 juni doet het nieuw jazzkwartet Yskan een pre-release van hun eerste album en op 25 juni volgt de albumrelease van 'Mothership' van Flying Horseman. Andere namen voor het komende seizoen zijn onder meer Uma Chine, Jaimie Branch, Spinvis, Brian Marsella, Dave Douglas, An Pierlé Quartet en Fulco. 'De Handelsbeurs mist haar muzikanten en publiek in deze bijzondere tijden', zegt Wabbes. 'Alhoewel live muziek presenteren de core van een muziekhuis als Handelsbeurs is, hebben de voorbije maanden ons geleerd dat we ook op andere manieren ons publiek moeten bereiken. De toekomst zal er een zijn waarbij het digitale en het analoge concertleven hand in hand gaan en elkaar versterken. Het zal ons de mogelijkheid bieden om een publiek te bereiken waarvoor een live concertbeleving niet mogelijk is. We zullen op die manier ook over de grenzen heen de artiesten een platform kunnen geven.'.