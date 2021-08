Maak kennis met Oriana Ikomo. De Gentse artiest ruilde haar klassieke piano in voor elektronica, neosoul, r&b en jazz.

Aka: Oriana Mangala Ikomo

'Een beklijvend, dansbaar debuut', zo omschreef het cultuurplatform Nowness Oriana Ikomo's debuutsingle You, die eerder dit jaar verscheen. Daar sluiten wij ons met plezier bij aan. Minimalistische elektronica aangelengd met dromerige r&b, jazz en neosoul, een stem die kippenvel bezorgt en een mystieke videoclip: Ikomo construeert meteen haar eigen universum. 'You stamt uit een heftige periode', vertelt de naar Gent uitgeweken Brusselse. 'Ik worstelde met mezelf en voelde me vervreemd van mijn omgeving, maar ik was ook hoopvol omdat ik klaar was voor verandering. Daarom voelt het ook zo juist om te debuteren met You: het luidt een nieuw hoofdstuk in.'Niet alleen op persoonlijk vlak overigens. Met You slaat Ikomo ook muzikaal een nieuwe weg in. Van haar achtste tot haar zeventiende concentreerde ze zich voornamelijk op klassieke piano. Tot ze besefte dat ze zich nooit helemaal op haar plaats zou voelen in de wereld van de klassieke muziek. 'Ik experimenteerde graag met make-up en kleurrijke outfits, maar daar heerste een 'doe maar niet te zot'-mentaliteit. Tijdens concerten moest ik in het zwart gekleed zijn, en nagellak was verboden. Daar komt nog bij dat ik er het enige zwarte meisje was.' De voorbije jaren ging Ikomo op zoek naar haar eigen stem. Als pianiste en achtergrondzangeres van de Spaans-Belgische Ana Diaz, als performer in Benjamin Abel Meirhaeghes opera A Revue, als artist in residence in Volta en Botanique en als student jazz aan het Gentse conservatorium, waar ze zich wél thuisvoelt en wordt gestimuleerd om haar eigen ding te doen. Wat dat ding precies is, ontdekt u op You, tijdens het Gentse festival Different Class en binnenkort ook op haar debuut-ep, die begin 2022 verschijnt.Een willekeurige quote: 'Ik heb ballet gedaan, ik schilder en fotografeer en ik hou van mode. Muziek is de ideale manier om al die liefdes samen te brengen. Ik zie mezelf eerder als performer dan louter als muzikant.'In concert: op 7/8 tijdens Different Class in Gent.