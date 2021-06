Gent Jazz kondigt woensdag een nieuwe reeks namen aan voor haar coronaproof editie van deze zomer. Onder meer pianist Wim Mertens en de Amerikaan José James trekken in juli naar de Gentse Bijlokesite.

Eind vorige week onthulde de organisatie van Gent Jazz het eerste deel van de line-up: Jef Neve, Stuff en het Cubaanse duo Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola. Vandaag volgt een nieuwe reeks namen: ook onder meer het Armeense Tigran Hamasyan Trio en de Ameriaanse José James spelen deze zomer in Gent.

Voor James wordt het de derde passage op Gent Jazz. Dit jaar brengt hij er zijn doorbraakalbum The Dreamer (2008) en wordt hij bijgestaan door Naima Joris.

Verder staan ook enkele Belgische acts op het programma. Naast beruchte pianist Wim Mertens, zakken ook Dijf Sanders, het kwartet van jazzvocalist Tutu Puoane en Bandler Ching, de band rond saxofonist Ambroos De Schepper, af naar het jazzfestival.

Tickets worden verkocht per tafel van twee of per tafel van vier. Dat is volgens de organisatie nodig om afstandsregels te garanderen en de capaciteit toch op peil te houden.

Gent Jazz Van 8 tot 18 juli 2021, Bijlokesite, Gent. Meer info en tickets vindt u op de website van het festival.

