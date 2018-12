Gent Jazz voegt Gregory Porter toe aan haar affiche

Na Diana Krall en 'Bagatelles', het marathonprogramma van John Zorn, komt Gent Jazz nu op de proppen met zanger Gregory Porter. De crooner, een protégé van Wynton Marsalis, brak in 2013 door toen Claptone zijn Liquid Spirit remixte, maar oversteeg sindsdien ruimschoots de status van eendagsvlieg door onder meer een Grammy Award in de wacht te slepen. Vorig jaar bracht hij nog een coverplaat uit rond Nat King Cole, vorige maand releasete hij dan weer zijn eerste live-album, een registratie van zijn concert in de Royal Albert Hall.

Porter laat zich steevast omringen door een traditioneel jazztrio, kwartet of big band, maar met welke bezetting hij naar Gent komt, is nog een verrassing.