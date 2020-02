De legendarische jazztrompettist Wynton Marsalis wordt aan de line-up van Gent Jazz toegevoegd.

Greep u vorige week naast tickets voor de hopeloos uitverkochte driedaagse van Wynton Marsalis in Bozar? Niet getreurd: een van 's werelds grootste trompettisten komt op 8 juli met zijn Jazz at Lincoln Center Orchestra naar Gent Jazz. Diezelfde dag treft u er ook de Secret Society-bigband van pianist Darcy James Argue, én het Yes! Trio van bassist Omer Avital. Op 9 juli brengt drummer Antoine Pierre (zie TaxiWars) een ode aan Miles Davis' Bitches Brew. En één dag later keert publiekslieveling Ibrahim Malouf terug naar Gent Jazz voor een Latijns-Amerikaanse set. Pianist Tigran Hamasayan, gewezen artist in residence op Jazz Middelheim, mag bevestigen. De Britten van Maisha brengen Miles-veteraan Gary Bartz op saxofoon mee. De legende wil dat de man ooit heeft overgegeven op de Queen. Zeer benieuwd wat hij in Gent in petto heeft. Eerder maakte het festival al bekend dat onder meer Sting, Van Morrison, Kate Tempest en Nils Frahm deze zomer naar Gent afzakken.