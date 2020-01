Nieuwe namen uit het kamp van Gent Jazz: het festival vult de affiche aan met vier artiesten.

Met Van Morrison en Sting had Gent Jazz al twee legendes op zijn affiche staan. Beide artiesten hebben nu ook versterking gekregen op hun festivaldag.

Van Morrison wordt op de main stage voorafgegaan door singer-songwriter Marc Cohn en het gospelkoor Blind Boys of Alabama. Dat draait al mee sinds 1939, heeft zes Grammy's op de schouw staan en bracht pas nog een album uit met Cohn. Die kent u dan weer van Walking in Memphis, zijn dikke hit uit 1991.

Op de kleinere garden stage speelt diezelfde dag Compro Oro. De exotische jazzband rond gitarist Bart Vervaeck verkende de afgelopen jaren zowat de hele wereld in hun muziek en bracht in 2019 het goed onthaalde Suburban Exotica uit, een smeltkroesplaat die de muzikanten zelf omschrijven als 'de sound van de Brugse Poort'.

Ook Sting krijgt Belgen in zijn rug, want zowel Stef Kamil Carlens als Novastar hebben hun komst bevestigd voor dinsdag 14 juli. Van die laatste band hoeft u enkel frontman Joost Zweegers op het podium te verwachten. Hij speelde ook vorig jaar al solo als Gent Jazz en mag dus wegens succes nog eens opdraven.

De festivaldag van Sting is intussen volledig uitverkocht, maar voor de dag van Van Morrison zijn nog standaardtickets te koop via gentjazz.com.

Met Van Morrison en Sting had Gent Jazz al twee legendes op zijn affiche staan. Beide artiesten hebben nu ook versterking gekregen op hun festivaldag.Van Morrison wordt op de main stage voorafgegaan door singer-songwriter Marc Cohn en het gospelkoor Blind Boys of Alabama. Dat draait al mee sinds 1939, heeft zes Grammy's op de schouw staan en bracht pas nog een album uit met Cohn. Die kent u dan weer van Walking in Memphis, zijn dikke hit uit 1991.Op de kleinere garden stage speelt diezelfde dag Compro Oro. De exotische jazzband rond gitarist Bart Vervaeck verkende de afgelopen jaren zowat de hele wereld in hun muziek en bracht in 2019 het goed onthaalde Suburban Exotica uit, een smeltkroesplaat die de muzikanten zelf omschrijven als 'de sound van de Brugse Poort'. Ook Sting krijgt Belgen in zijn rug, want zowel Stef Kamil Carlens als Novastar hebben hun komst bevestigd voor dinsdag 14 juli. Van die laatste band hoeft u enkel frontman Joost Zweegers op het podium te verwachten. Hij speelde ook vorig jaar al solo als Gent Jazz en mag dus wegens succes nog eens opdraven. De festivaldag van Sting is intussen volledig uitverkocht, maar voor de dag van Van Morrison zijn nog standaardtickets te koop via gentjazz.com.