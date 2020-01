Deze twee kleppers worden aan de affiche van Gent Jazz toegevoegd.

Dat dezer dagen zowel neoklassiek als hiphop floreert, hebben ze ook in Gent begrepen. Met de Britse Kate Tempest haalt Gent Jazz de meest poëtische rapster en spoken-wordartieste van dit tijdsbestek in huis. Met de Duitser Nils Frahm zakt ook de meest virtuoze pingelaar van de voorbije decennia naar de Arteveldestad af. Tempest komt op vrijdag 17/7 voorlezen uit haar Book of Traps and Lessons (2019), Frahm laat een dag later, op zaterdag 18/7, zien hoe je met niet meer dan wat piano's, orgels en synths een festival afsluit. Eerder werden onder meer Sting, Van Morrison, Novastar en Stef Kamil Carlens al aangekondigd voor Gent Jazz, van 8 tot 18/7 op de Bijlokesite in Gent.

Dat dezer dagen zowel neoklassiek als hiphop floreert, hebben ze ook in Gent begrepen. Met de Britse Kate Tempest haalt Gent Jazz de meest poëtische rapster en spoken-wordartieste van dit tijdsbestek in huis. Met de Duitser Nils Frahm zakt ook de meest virtuoze pingelaar van de voorbije decennia naar de Arteveldestad af. Tempest komt op vrijdag 17/7 voorlezen uit haar Book of Traps and Lessons (2019), Frahm laat een dag later, op zaterdag 18/7, zien hoe je met niet meer dan wat piano's, orgels en synths een festival afsluit. Eerder werden onder meer Sting, Van Morrison, Novastar en Stef Kamil Carlens al aangekondigd voor Gent Jazz, van 8 tot 18/7 op de Bijlokesite in Gent.