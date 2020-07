Van 8 tot 21 juli organiseert Gent Jazz 'Gent Jazz 1.5', een jazzfestival voor coronatijden.

Onder de noemer 'Gent Jazz 1.5' nodigt Gent Jazz van 8 tot 21 juli elke avond twee tot drie acts uit. Onder meer Jef Neve (solo), Antoine Pierre URBEX, Flying Horseman, Roos Denayer, Commander Spoon, N?BOU, Black Flower en LABtrio spelen er een volwaardige set.

De optredens vinden plaats op de plek waar normaal de Garden Stage staat - met (ruim) anderhalve meter afstand tussen de bezoekers. Tussen de concerten door neemt een dj het over.

Na de concerten wordt de Bijlokesite omgetoverd in een gratis toegankelijke zomerbar, waar jazzfans hun platencollectie zullen laten horen. Op 11, 12, 19 en 21 juli plant Gent Jazz enkele brunchconcerten. Omdat er dit jaar geen (echte) Gentse Feesten zijn, biedt Gent Jazz 1.5 op 17 en 18 juli onderdak aan Mardi Gras 1.5, een feest geïnspireerd op het carnaval in New Orleans.

Naast mondmaskers, zullen festivalgangers ter plekke drankjes kunnen bestellen via de Dorst.app. Ook zijn er op de Bijlokesite verschillende foodtrucks aanwezig. Gent Jazz 1.5 houdt zich strikt aan de coronaregels: het publiek zit neer, in bubbels tot vijftien personen en het festival heeft een maximumcapaciteit van 400 bezoekers. (M.M.)

Gent Jazz 1.5 Van 8 tot 21 juli. Het volledige programma en tickets vindt u op de website van het festival. Kaartjes voor het avondluik kosten tussen 19 en 24 euro per persoon en moeten per bubbel (1 tot 15 personen) worden gekocht. Voor de brunchconcerten zijn afzonderlijk tickets te koop.

