Gent Jazz kondigt Sting, Agnes Obel, Van Morrison en Herbie Hancock aan

Driemaal is scheepsrecht. Na twee mislukte pogingen - eerst was hij ziek, dan strooide corona roet in het eten - komt Sting dan toch optreden op Gent Jazz. Het stadsfestival kondigt de eerste namen voor de editie van 2021 aan.

Agnes Obel