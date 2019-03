Gent Jazz kondigt Joan Baez, Julia Holter en 6 andere nieuwe namen aan

De Amerikaanse protestzangeres Joan Baez stopt weldra met toeren. Wilt u haar nog één keer aan het werk zien, dan moet u op 4/7 op Gent Jazz zijn. Vervoegen haar die dag: de Amerikaanse artpoplieveling Julia Holter, de Canadese twangband Cowboy Junkies en de Belgische indiepoppers van The Antler King.

Op 5/7 krijgt u twee jazzpianisten voor de prijs van één, want dan slaat de Duitser Frank Woeste, bekend van zijn werk met Ibrahim Maalouf, Dave Douglas en Wynton Marsalis, de handen in elkaar met de Fransman Baptiste Trotignon. Ook de Nederlandse saxofonist Yuri Honing zakt die dag naar de Arteveldestad af, om er in de oeuvres van Wagner en Strauss te duiken.

Met Maisha komt op 7/7 een uithangbord van de nieuwe Londense jazzgolf naar de Bijloke, en op 8/7 krijgt Sting er met Novastar een fijn voorprogramma bij. Eerder werden onder meer John Zorn, Diana Krall, Gregory Porter, Fred Hersch en Jamie Cullum al aangekondigd.