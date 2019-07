Met 39.000 bezoekers beleefde Gent Jazz een recordeditie. Na de kater van Sting maakte John Zorn zijn sterrenstatus meer dan waar.

Na de late afzegging van Sting hing er een opmerkelijke sfeer op de slotdag van Gent Jazz: weinig cynisme of zure opmerkingen, veeleer mededogen met de organisatie en ongerustheid over de financiële consequenties voor het festival. De passage van avant-gardist John Zorn, die een hele concertdag naar zijn hand mocht zetten, voelde aan als een opgestoken middelvinger naar het lot: fuck this, let's have fun.

