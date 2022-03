Ook Meskerem Mees, Sylvie Kreusch en Gabriel Ros zakken deze zomer af naar de Bijlokesite.

Van donderdag 7 juli tot en met zaterdag 17 juli zijn jazzcats weer welkom in Gent om hun favoriete genre in al haar meest diverse vormen te beleven. Eerder werden onder andere Sting, Kae Tempest, Van Morrison en Agnes Obel al aan de affiche van Gent Jazz toegevoegd.

Zij krijgen nu gezelschap van heel wat klinkende namen. Zo is de komst van de populaire trompettist Ibrahim Maalouf bevestigd, net als die van het Britse jazzcollectief Maisha, dat saxofonist Gary Bartz met zich meeneemt. Ook Archie Shepp, Avishai Cohen Trio, Jason Moran en Marion Rampal zullen de jazzliefhebber niet onberoerd laten.

De Belgische tricolore zal eveneens vertegenwoordigd worden op het festival. Novastar, Mauro Pawlowski, Meskerem Mees en Sylvie Kreusch laten allemaal weten aanwezig te zijn op Gent Jazz.

Verder bevestigt de organisatie dat de Jong Jazztalent Gent-award opnieuw op het festival uitgereikt zal worden en we dus te weten zullen komen wie de fakkel van Nabou Claerhout mag overnemen. Ook de finale van het B-Jazz International Contest zal voor het eerst op Gent Jazz plaatsvinden.

'Deze editie van Gent Jazz zal opnieuw volledig in het teken van totaalbeleving staan: eindelijk weer vrienden ontmoeten, feestelijk genieten van live-concerten en lekker eten en drinken. Waar samen kan worden gedanst of gezellig kan genoten worden in ons gloednieuw café-concept,' aldus festivaldirecteur Bertrand Flaming.

Een volledig overzicht van alle reeds bevestigde namen vindt u op de website van Gent Jazz, waar u ook tickets kan kopen.

