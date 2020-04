Tot en met 31 augustus kunnen er geen festivals plaatvinden in ons land. Dat heeft de Nationale Veiligheidsraad vandaag beslist.

Tot het einde van de zomervakantie kunnen er geen massa-evenementen zoals festivals doorgaan. Dat zegt premier in lopende zaken Sophie Wilmès in de persconferentie die volgde op de Nationale Veiligheidsraad van woensdag, waarin de maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus geëvalueerd werden.

Met die beslissing wil de regering een duidelijke boodschap geven aan organisatoren. Wat precies onder de noemer 'massa-evenement' valt, is niet nog niet duidelijk. Festivals als Kunstenfestivaldesarts en Les Nuits Botanique werden al eerder geannuleerd.

De beslissing heeft desastreuze gevolgen voor het Belgisch livecircuit. De sector reageert en vraagt de regering om de maatregelen rond tijdelijke werkloosheid voor werknemers en overbruggingsrecht voor zelfstandigen te verlengen. De sector vraagt ook verhoogde aandacht voor kwetsbare profielen die niet voldoen aan de huidige voorwaarden voor steunmaatregelen. Het livecircuit riep eerder al op tot dialoog in een open brief.

