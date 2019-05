Ze werkte samen met Témé Tan en Baloji, maar maakt vooral indruk als one woman band. Maak kennis met de weelderige krullen, de dwarsfluit en de bijzondere afropop van Esinam, de kosmopolitische doe-het-zelver uit onze hoofdstad.

Het is een straat als een ander, ergens waar Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node in elkaar verstrengelen, op een dag als een ander, in een appartement als een ander, dat Esinam Dogbatse deelt met haar zus Selasi. Maar in de kelder, waar een dwarsfluit samenhokt met samplers, effectpedalen, keyboards en percussie, ontstaat muziek die dolt met de grenzen van tijd en ruimte. Hier schaaft Esinam aan haar analoog-digitale, als een aquarel in elkaar vloeiende hybride van retrofuturistische afropop en kosmische jazz.

...