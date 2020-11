De Brusselse concertzaal Ancienne Belgique (AB) heeft beslist alle publieke activiteiten op te schorten tot het eind van 2020. Het team van de AB begint nu aan de zoektocht naar oplossingen voor de concerten die reeds gepland waren.

Met de beslissing om voor 2021 geen concerten meer te laten plaatsvinden, wil AB duidelijkheid scheppen voor haar bezoekers en tegelijkertijd haar verantwoordelijkheid opnemen in de strijd tegen het coronavirus. Het gaat daarmee ook verder dan de mogelijke heropeningsdatum van 19 november die vooropgesteld wordt voor de culturele sector.

'Deze beslissing valt na rijp beraad en in een poging om enige stabiliteit te brengen naar publiek, artiesten en personeel toe. Uiteraard doen we dit met een stekende pijn in ons muziekhart. Naast ons publiek moeten we ook heel wat muzikanten opnieuw slecht nieuws brengen. Net zij hebben het sinds het uitbreken van de pandemie bijzonder moeilijk om de eindjes aan mekaar te knopen', zegt Tom Bonte, algemeen directeur AB.

De blik van de AB richt zich nu op 2021, zodat ze in het nieuwe jaar muziek naar voren kunnen schuiven in het herstel van de coronacrisis. Voor alle concerten die gepland waren, wordt naar de best mogelijke oplossing gezocht. Tickethouders zullen persoonlijk op de hoogte gebracht worden van de status van hun concert. Verder communiceert AB alle updates via haar website www.abconcerts.be.

