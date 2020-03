Tot 3 mei zullen er geen concerten plaatsvinden in de Ancienne Belgique. Alle concerten worden opgeschort en waar mogelijk verplaatst.

'Wij hebben het hele team gemobiliseerd en proberen de best mogelijke oplossing te vinden voor alle concerten', klinkt het. De concerten die op de agenda staan tot 3 mei zullen verplaatst of geannuleerd worden. De beslissing volgt op de verlenging van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus tot en met 19 april, die vorige week door de Nationale Veiligheidsraad werd aangekondigd.

Toch sluit de concertzaal de deuren al tot 3 mei. 'We moeten realistisch zijn. Het is niet omdat we vanaf 19 april misschien al buiten mogen, dat we dan meteen met velen in een concertzaal moeten gaan staan', zegt woordvoerder Jens Van den Wyngaert. 'We willen onze maatschappelijke rol opnemen en de deuren daarom preventief wat langer sluiten.'

Kopers van een ticket zullen per mail op de hoogte worden gebracht van wijzigingen van hun concert. Aangekochte tickets blijven geldig of worden terugbetaald in geval van annulatie. (Belga)

