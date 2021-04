Na een testconcert met 5.000 mensen dat op 27 maart in de Spaanse stad Barcelona plaatsvond, werd 'geen enkele aanwijzing' voor een coronabesmetting gevonden.

De duizenden toeschouwers bij het concert droegen een mondmasker, maar bevonden zich niet op anderhalve meter afstand van elkaar. Ze hadden voor de start van het optreden wel een negatieve coronatest afgelegd. De organisatoren wilden met het evenement aantonen dat het ook in coronatijden mogelijk is om optredens te laten plaatsvinden.

Twee weken na het concert hebben alle aanwezigen een PCR-test ondergaan. 'Er zijn geen aanwijzingen dat een besmetting heeft plaatsgevonden tijdens het evenement, wat het doel van deze studie was,' zegt de arts Josep Maria Llibre op een persconferentie.

Slechts zes van de 5.000 concertgangers hebben positief getest. De organisatoren zeggen bovendien met zekerheid te kunnen stellen 'dat in vier van de zes gevallen de besmetting niet tijdens het concert plaatsvond'. 'Met geoptimaliseerde ventilatie, antigenentests en het dragen van mondmaskers kunnen we een veilige ruimte garanderen,' zo klinkt het. (Belga)

