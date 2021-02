De federale aanklagers van de Amerikaanse staat New Jersey hebben de aanklacht voor dronken rijden tegen rocker Bruce Springsteen laten vallen.

Hij was via videoconferentie verschenen voor de rechter en had wel toegegeven te hebben gedronken, melden Amerikaanse media.

'Ik had twee kleine tequila-shots', zei de muzikant aan de rechter. Het gerecht besliste om de aanklacht voor rijden onder invloed van alcohol en roekeloos rijgedrag te laten vallen. De concentratie aan alcohol in zijn bloed bleek een stuk onder de toegelaten grens te liggen.

De muzikant moet nu een boete van 500 dollar (zowat 410 euro) betalen, net als een vergoeding van 40 dollar.

Springsteen werd op 14 november gearresteerd wegens rijden onder invloed, roekeloos rijden en alcoholgebruik op een plaats waar dat verboden is, een natuurgebied in New Jersey.

