Muzikant Garth Dennis van de reggaeband Black Uhuru is overleden. Dat melden verschillende media die het Jamaicaanse ministerie van Cultuur en de sociale media van voormalige bandleden citeren. Garth was een van de pioniers van de elektronische reggae. Hij werd 72.

Garth Dennis werd geboren als Rudolph Dennis in het Jamaicaanse Kingston in 1949. Hij bracht een groot deel van zijn jeugd door in Trench Town - een wijk die vooral bekend staat als de geboorteplaats van de reggae- en rocksteadymuziek. Daar raakte hij bevriend met reggaegrootheden als Bob Marley, Peter Tosh en Bunny Livingston.

Eind jaren zestig begon Dennis te werken met muzikanten Don Carlos en Duckie Simpson, die later Black Uhuru zouden vormen. De groep, waarvan de naam verwijst naar het Swahili-woord voor vrijheid, ging uit elkaar nadat hun eerste singles flopten.

Dennis bracht bijna een decennium door met de reggaeband Wailing Souls voordat hij in de jaren 1980 terugkeerde naar Black Uhuru. De band ging toen aan de slag met zware drum- en baslijnen, scherpe gitaarriffs en elektronische en echo-effecten.

Black Uhuru won de inaugurele Grammy Award voor beste reggae-opname voor het album 'Anthem' in 1984, en werd in de loop van hun carrière genomineerd voor nog eens zeven prijzen. Hun album Red uit 1989 staat in de rangschikking van de honderd beste albums van Rolling Stone uit de jaren tachtig.

